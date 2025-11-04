Σε 5 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε χθες γύρω στις 11 το βράδυ σε περιοχή της Χαλκίδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία της συμπλοκής ήταν οι οπαδικές διαφορές και συνολικά συμμετείχαν 8 άτομα (2 οχήματα, με 4 άτομα από κάθε ομάδα).

Ο απολογισμός είναι ένας 23χρονος νεκρός και δύο νεαροί τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο και οι οποίοι θα συλληφθούν.

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε ακόμα τρεις συλλήψεις, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα.

Η έρευνα ξεκίνησε μόλις οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από το νοσοκομείο Χαλκίδας ότι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο πήγε και άφησε έναν νεαρό που λίγο αργότερα κατέληξε.

Τον παράτησαν στο νοσοκομείο και έφυγαν

Το θύμα μεταφέρθηκε με όχημα στο τοπικό νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφερε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και άφησε την τελευταία του πνοή. Όπως έγινε γνωστό, οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση, ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 23χρονος δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αγροτικό όχημα, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αλλά με ένα αμαξάκι μικρό, χρώματος γκρι.

Λίγη ώρα αργότερα στην πλατεία Ελευθερίας ένα άτομο βρέθηκε τραυματισμένο από μαχαίρι και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι Αρχές κάνουν έρευνες για το εάν συνδέονται τα δύο περιστατικά.

Βίντεο από τη μεταφορά του 23χρονου στο νοσοκομείο

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» ο ΣΚΑΪ φαίνεται η μεταφορά του 23χρονου στο νοσοκομείο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί στον ΣΚΑΪ και τόνισε πως η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο παρέες των 4.

«Αναζητούμε επομένως άλλα δύο άτομα. Κανείς δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαι σε σοκ», λέει γυναίκα που είδε τον 23χρονο μαχαιρωμένο

Μία γυναίκα η οποία ήταν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο επεσήμανε στο evima.gr: «Είμαι σε σοκ! Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικά, μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου;».

«Πώς φτάσαμε να αφαιρούμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας», συμπλήρωσε.