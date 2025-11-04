Σε κατάσταση συνεργού έχουν τεθεί οι Αρχές της Χαλκίδας μετά τα δύο αιματηρά περιστατικά που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 3/11 και εξετάζεται εάν συνδέονται.

Θανάσιμα ήταν τα πλήγματα ενός 23χρονου που μαχαιρώθηκε πιθανότατα σε καβγά που οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ σημειώθηκε στην οδό Ληλαντίων όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άτυχος νεαρός δέχθηκε τη θανάσιμη μαχαιριά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Όπως έγινε γνωστό, οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες.

Λίγη ώρα αργότερα στην πλατεία Ελευθερίας ένα άτομο βρέθηκε τραυματισμένο από μαχαίρι και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται.