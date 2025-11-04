Η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει συγκλονισμένη μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και στοίχισε τη ζωή σε έναν 23χρονο.

Ωστόσο, πριν από λίγο εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο που έχει δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Ο νεαρός, σοβαρά τραυματισμένος και αιμόφυρτος, βρέθηκε κοντά στην πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα, όπως αναφέρει το evima.gr.

Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εκτιμούν ότι το νέο περιστατικό συνδέεται με το αρχικό στην οδό Ληλαντίων.

Νωρίτερα ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην ίδια οδό και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ήρθαν σε διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο νεαρός να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αγροτικό όχημα στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας με τα τραύματα να είναι πολύ βαριά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 23χρονος κατέληξε. Ωστοσο οι συνοδοί του τον εγκατέλειψαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία έχει σημάνει συναγερμό με στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, ενώ η ασφάλεια Χαλκίδας διενεργεί προανάκριση για το τραγικό γεγονός.