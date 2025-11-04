Ένας 19χρονος οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται και στη δικογραφία μαμούθ για τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη, είναι το τελευταίο άτομο που συνελήφθη για την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα.

Ένα «ραντεβού βίας» ανάμεσα σε οπαδούς ΑΕΚ και Ολυμπιακού που κατέληξε σε τραγωδία, με τον θάνατο ενός 23χρονου οπαδού των κιτρινόμαυρων, ο οποίος δεν είχε κανένα ποινικό παρελθόν.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, μόλις ενημερώθηκαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας ότι ένα ΙΧ αυτοκίνητο άφησε μαχαιρωμένο έναν νεαρό άνδρα ο οποίος κατέληξε αμέσως μετά, ξεκίνησαν έρευνες για το τι συνέβη.

Σύντομα έφτασαν στο νοσοκομείο ακόμα δύο νεαροί, οπαδοί του Ολυμπιακού αυτή τη φορά, χωρίς ποινικό παρελθόν κι αυτοί, οι οποίοι συμμετείχαν στη συμπλοκή και συνελήφθησαν.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ακόμα τρεις οπαδούς της ΑΕΚ, ενώ μένει ακόμη να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ένας ακόμα των ερυθρολεύκων που για την ώρα διαφεύγει.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για «ραντεβού βίας», στο οποίο συμμετείχαν τέσσερα άτομα από κάθε ομάδα, τα οποία έφτασαν με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην πλατεία που είχαν συνεννοηθεί.

Ακολούθησε συμπλοκή, όμως όλα πάγωσαν μόλις έπεσε νεκρός ο 23χρονος μέσα σε λίμνη αίματος.