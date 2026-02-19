Η Α.Μ.Κ.Ε. «Θάλασσες Αριστείας της Pastra Cretonaxiosa» ExcellenSeas με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, την ετήσια εκδήλωση του Προγράμματος Υποτροφιών στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του έργου και της αναπτυξιακής πορείας του φορέα, η βράβευση των αποφοίτων του προγράμματος, καθώς και η αναγνώριση των χορηγών και υποστηρικτών που συμβάλλουν διαχρονικά στην υλοποίηση των στόχων του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του φορέα, Προκόπιος Παυλόπουλος

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου

O πρόεδρος ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου

Ο τ. πρύτανης ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής

Ο δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός και εκπρόσωποι της Πολιτείας, των θεσμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς και υποστηρικτές, καθώς και στον ANT1, Χορηγό Επικοινωνίας

της εκδήλωσης, για την κάλυψη της βραδιάς.

Το πρόγραμμα «Θάλασσες Αριστείας» ExcellenSeas ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της κολυμβητικής ομάδας ανοιχτής θάλασσας Pastra Cretonaxiosa. Τα μέλη της ομάδας, κολυμπώντας μεγάλες αποστάσεις σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών και επικοινωνώντας με τις τοπικές κοινωνίες, απέκτησαν άμεση αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών των μικρών ακριτικών νησιών της χώρας.

Για τον λόγο αυτό, η ομάδα έθεσε ως στόχο των κολυμβητικών της εξορμήσεων την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τη συγκέντρωση πόρων για την παροχή οικονομικής στήριξης με τη μορφή υποτροφιών για φοιτητές από τα νησιά αυτά, υπό την αιγίδα μάλιστα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Η πρωτοβουλία τιμήθηκε το 2021 με τη Βράβευση της Ακαδημίας Αθηνών, αναγνώριση που αποτελεί ύψιστη τιμή και ταυτόχρονα ισχυρό κίνητρο συνέχισης του έργου.

Ξεκινώντας το 2018, με την παράδοση μίας υποτροφίας στη μοναδική απόφοιτο του Λυκείου Άη Στράτη, το ExcellenSeas εξελίχθηκε σε ένα πρόγραμμα που στηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και οργανισμών, όπως οι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΥΔΑΠ, Eugenia Giannini and Associates Law Firm, Athens International Airport SA, Grant Thornton, Attica Group, Blue Star Ferries, Boston Consulting Group Hellas, MGCode ΕΠΕ, Sofreh N.Y., Ιονική Ξενοδοχειακή AE, Μοτοδυναμική AE, Electra Hotels, Sani/Ikos Group, ERGO Ασφαλιστική, Ertif ΕΠΕ, Fraport, AXIA Ventures Group Ltd, ΤΕΜΕΣ, Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, ΣΕΤΕ, HELLENiQ ENERGY, Τράπεζα της Ελλάδος, doValue Greece, Eurolife FFH, Triton Asset Management, CVC Philanthropy Limited, Netcompany-Intrasoft και πολλοί άλλοι.

Οι οργανισμοί και οι εταιρείες αυτές στηρίζουν τη λειτουργία του προγράμματος αλλά και αναλαμβάνουν τη χορηγία των υποτροφιών.

Όραμα του ExcellenSeas αποτελεί η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών των ακριτικών νησιών μέσω της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής προόδου των νέων. Ειδικότερα, στόχος είναι η επιβράβευση και η ενίσχυση άριστων μαθητών και μαθητριών που έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακές σχολές, αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να ανταποκριθούν στο οικονομικό βάρος των σπουδών.

Έτσι, μέσω στοχευμένης χρηματικής ενίσχυσης (έως 7.000€ ετησίως) και συμβουλευτικής καθοδήγησης, υπό την αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου του προγράμματος, χορηγούνται υποτροφίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των πανεπιστημιακών σπουδών. Το πρόγραμμα επίσης παρέχει στους υπότροφους τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών τους.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο στελεχώνεται από τακτικούς ή ομότιμους Καθηγητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς και από διακεκριμένες προσωπικότητες υψηλού ακαδημαϊκού και επαγγελματικού επιπέδου. Κομβικό έργο του Συμβουλίου αποτελεί η επιλογή των υποτρόφων και η παρακολούθηση της ακαδημαϊκής τους εξέλιξης, αλλά και η παροχή πολύτιμης καθοδήγησης κατά το επόμενο στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας.

Ήδη, το πρόγραμμα ExcellenSeas έχει απονείμει 60 υποτροφίες από το 2018 έως σήμερα, σε μαθητές και μαθήτριες από νησιά όπως η Δονούσα, η Αστυπάλαια, η Αμοργός, το Καστελόριζο, το Μεγανήσι, ο Άη Στράτης, η Κάλυμνος, η Νίσυρος, η Χάλκη, τα Ψαρά, η Κάσος, η Σύμη, οι Λειψοί, οι Οινούσσες και οι Φούρνοι, που σήμερα φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.

Σκοπός είναι να συνεχίσει δυναμικά και τις επόμενες χρονιές, προκειμένου να συμβάλλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη των ακριτικών νησιών, και την παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά που προέρχονται από τα νησιά αυτά.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η ομάδα προετοιμάζεται με μεγάλη χαρά για τη νέα δράση, με την οποία θα τιμήσει ξανά τους μαθητές που ξεκινούν τη δική τους προσωπική διαδρομή στην επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και το πλαίσιο παροχής των υποτροφιών, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.