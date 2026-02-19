Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της συγγραφέως Ιωάννας Καρατζαφέρη εξέφρασε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, εξαίροντας την προσωπικότητα και το έργο της. Σε σχετική ανακοίνωση, το κόμμα αποχαιρετά τη δημιουργό κάνοντας λόγο για μια «ελεύθερη και γενναία γυναίκα», η οποία παρέμεινε ενεργή στους κοινωνικούς αγώνες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη και βαθύ σεβασμό μια ελεύθερη και γενναία γυναίκα, την συγγραφέα Ιωάννα Καρατζαφέρη.

Από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο.

Η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του ΚΚΕ, έλαβε ενεργό μέρος στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας τα χρόνια που ζούσε στις ΗΠΑ, αψηφώντας την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών και συνέχισε τον αγώνα της στην Σουηδία.

Η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που «ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι» με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες σημειώματα της στον «Ριζοσπάστη» και στο συγγραφικό της έργο.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της».