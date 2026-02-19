Πολύνεκρη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σημειώθηκε τη Δευτέρα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Κορντοφάν του Σουδάν. Όπως αναφέρει η UNICEF, ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 νεκρά παιδιά και 10 τραυματίες, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των εχθροπραξιών.

Το πλήγμα είχε στόχο τον καταυλισμό Αλ Σούνουτ στο δυτικό τμήμα του Κορντοφάν, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, καταγγέλλοντας την «ανεξέλεγκτη βία» των μαχών κατά τις οποίες πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα με drones.

Το Κορντοφάν, που σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, είναι πλούσιο σε πετρελαϊκά κοιτάσματα, αποτελεί αυτές τις μέρες το πιο διαφιλονικούμενο μέτωπο της σύγκρουσης που διαρκεί τώρα σχεδόν τρία χρόνια ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.