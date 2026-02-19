Επιμένει στο λάθος

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει ξανά τη Λεβερκούζεν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να πείσει με τις επιλογές του. Και ειδικά με το γεγονός ότι επιμένει να χρησιμοποιεί στην αρχική 11άδα τόσο τον Ελ Κααμπί όσο και τον Ταρέμι. Ο Ισπανός το έχει δοκιμάσει πολλές φορές και δεν δικαιώθηκε καμία, παρ’ όλα αυτά επιμένει και στη διάρκεια του αγώνα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να διορθώσει το λάθος του. Η διοίκηση των «ερυθρόλευκων», φυσικά, εμπιστεύεται σε απόλυτο βαθμό τον προπονητή, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αντιλαμβάνεται κάποια λάθη που κάνει.

Πρόβλημα η αποζημίωση

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα τη Βικτόρια Πλζεν για να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να πάρει την αποζημίωση. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει απογοητευθεί από τον Ισπανό, οι αποδοκιμασίες των οπαδών μετά την ισοπαλία με τη Λεωφόρο έδωσαν στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να καταλάβει ότι υπάρχει όντως μεγάλος εκνευρισμός για τον προπονητή, το πρόβλημα όμως είναι το συμβόλαιό του. Η αποζημίωσή του. Μιλάμε για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 3,5 εκατ. ευρώ και όσο… large κι αν έχει αποφασίσει να γίνει ο Αλαφούζος λόγω της προοπτικής του νέου γηπέδου, θα προτιμούσε παραίτηση αντί για απόλυση.

Ανυπομονεί ο Κόντης

Ο προκάτοχος του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού πάντως, ο Χρήστος Κόντης, είναι στα καλύτερά του. Η αγωνιστική και βαθμολογική άνοδος του ΟΦΗ και φυσικά η πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας έχουν δώσει πολλούς πόντους στον Έλληνα προπονητή, ο οποίος θα ήθελε όσο τίποτα άλλο, όπως λένε στην Κρήτη, να νικήσει τους «πράσινους» την Κυριακή και να φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τόσο τον Μπενίτεθ όσο και τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ο Κόντης πίστευε ότι άξιζε να τον εμπιστευθεί το «τριφύλλι» αλλά μάλλον σε καλό θα του βγει το γεγονός ότι δουλεύει πλέον σε ένα πιο υγιές περιβάλλον.

Έξαλλοι με Λανουά

Έντονος εκνευρισμός υπάρχει στην ΑΕΚ για τον ορισμό του Βεργέτη στο ματς με τον Λεβαδειακό. Το οποίο, υπενθυμίζω, είναι κεκλεισμένων των θυρών. Ο Βεργέτης ήταν ο διαιτητής στον αγώνα με την Κηφισιά όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν γίνει έξαλλοι με τις αποφάσεις του, οπότε δεν περίμεναν ότι θα τον έβρισκαν μπροστά τους σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θεωρούν προκλητική την απόφαση του Λανουά, πιστεύουν πως στην επιλογή του Βεργέτη έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το ματς είναι κεκλεισμένων των θυρών και προετοιμάζονται για πόλεμο, όπως λένε, στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Καθαρά οικονομικό το θέμα

Στον Άρη δεν έχουν πλέον, αφού έχουν χαθεί όλοι οι βασικοί στόχοι, νεύρα με τη διαιτησία, έχουν όμως μεταξύ τους. Ο Καρυπίδης, όπως έχω σημειώσει κι άλλες φορές, έχει παράπονα από τον Χιμένεθ, ο Χιμένεθ έχει παράπονα από τον Καρυπίδη και είναι προφανές εδώ και καιρό πως αυτή η συνεργασία δεν γίνεται να συνεχιστεί. Για να διακοπεί, όμως, θα πρέπει μία από τις δύο πλευρές να κάνει πίσω και προς το παρόν καμία δεν μοιάζει διατεθειμένη. Ο Καρυπίδης θέλει παραίτηση του Ισπανού για να μην πληρώσει αποζημίωση, ο Ισπανός θέλει απόλυση για να πάρει την αποζημίωση. Θα δούμε ποιος θα… επικρατήσει τελικά.

Στο περίμενε ο κλεισμένος σέντερ

Στο μπάσκετ, τέλος, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό με πολύ καλό ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις και ο Γιαννακόπουλος έχει κλείσει και μεταγραφή σέντερ. Έτσι λένε όσοι είναι κοντά στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι και σίγουρο ότι θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με τον παίκτη και ο λόγος είναι ο Λεσόρ και η πορεία της αποθεραπείας του. Στις τάξεις των «πράσινων», όπως έχω σημειώσει, είναι πολύ αισιόδοξοι για τον Γάλλο σέντερ, πιστεύουν πως σύντομα θα είναι σε θέση να μπει στο παρκέ και ο Γιαννακόπουλος περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί το θέμα.