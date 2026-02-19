Αρωγοί του εξαίρετου έργου αγάπης και κοινωνικής προσφοράς που επιτελεί με αφοσίωσηη Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας- Ελληνικού- Βούλας- Βουλιαγμένης- Βάρης, στέκονται για ακόμα μία χρονιά οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ, παρέχοντας -στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας τους με την Ιερά Μητρόπολη- μία πλήρη υποτροφία για σπουδές στα Παιδαγωγικά.

Την υποτροφία -η οποία αφορά σε διετή φοίτηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ στη Γλυφάδα, με έναρξη στα Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου 2026– παρέδωσε στη δικαιούχο Ανδριάννα Δημητροπούλου, ο διευθυντής Αθλητικού Τομέα & Επικοινωνίας των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Αντώνης Γλύκας, παρουσία του διευθυντή Κέντρου Εγγραφών της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας, Νίκου Σιμάκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στη Γλυφάδα κυριαρχεί στην Ανώτερη Εκπαίδευση στα Νότια Προάστια, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών με A.I. εργαλεία και ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης για τους αποφοίτους της- ποσοστό 98%!

