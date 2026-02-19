Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν εξαιρετικός στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν παρά την ήττα της ομάδας του και η εντυπωσιακή απόκρουσή του στο κοντινό σουτ του Μάσα στο 28ο λεπτό είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για την κορυφαία της εβδομάδας στο Champions League.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας είναι πάντα έτοιμος όποτε χρειάζεται και το απέδειξε και το βράδυ της Τετάρτης (18/2) καθώς ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, έτσι και τώρα, ο Τζολάκης έκανε μεγάλη εμφάνιση και είχε ορισμένες εκπληκτικές επεμβάσεις.

Ανάμεσά τους, φυσικά, ξεχωρίζει αυτή του 28ου λεπτού, όταν ο Μάσα σούταρε στην κίνηση από κοντά μετά την κεφαλιά-πάσα του Σικ και ήταν έτοιμος, όπως και οι συμπαίκτες του, να πανηγυρίσουν το 0-1, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού όμως κατάφερε να αποκρούσει με το ένα χέρι και να στείλει τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, κρατώντας το 0-0.

Μια απόκρουση που δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA καθώς την συμπεριέλαβε στις υποψήφιες για την κορυφαία της εβδομάδας, μαζί με αυτή του Γιάνις Μπλάσβιτς της Λεβερκούζεν στο εκπληκτικό σουτ του Ζέλσον Μάρτινς και αυτή του Ματέους Κοτσάλσκι της Καραμπάγκ στο ματς με τη Νιούκαστλ.