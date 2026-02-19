Σε συμφωνία για Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη συμμετοχή 48 ομάδων, το οποίο όμως θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, ήρθαν η UEFA και η FIFA, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η αγγλική εφημερίδα The Guardian.

Το καλοκαίρι του 2025 η FIFA… λάνσαρε τη νέα διοργάνωσή της, το ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη συμμετοχή 32 ομάδων. Και όπως συνηθίζει ο Τζάνι Ινφαντίνο, δεν έμεινε εκεί αλλά εξέφρασε αμέσως την επιθυμία του οι ομάδες να είναι 48 από εδώ και πέρα. Τόσο για να υπάρχουν περισσότερα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όσο και για να μείνουν ικανοποιημένες όλες οι ομάδες που απουσίασαν το 2025.

Η UEFA, όμως, δεν έβλεπε με καλό μάτι κάτι τέτοιο, καθώς το καλεντάρι θα γέμιζε κι άλλο, θα υπήρχαν ακόμη περισσότεροι αγώνες και παράλληλα μπορεί να υπήρχε πρόβλημα και με το Champions League. Σαν να μην έφτανε αυτό, η FIFA ήθελε τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κάθε δύο χρόνια, ενδεχόμενο που δεν συζητούσε καν η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Τελικά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του The Guardian, οι δύο πλευρές συμφώνησαν, κάνοντας αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η UEFA δέχθηκε οι ομάδες από 32 να γίνουν 48, με την Ευρώπη να κερδίζει 4 θέσεις και να εκπροσωπείται πλέον με 16 ομάδες και όχι με 12, η FIFA από την άλλη πλευρά εγκατέλειψε τα σχέδια για διεξαγωγή του τουρνουά κάθε δύο χρόνια και δέχθηκε να γίνεται κάθε τέσσερα.

Όσο για το πού θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2029, τα φαβορί είναι η Ισπανία και το Μαρόκο, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Βραζιλία.