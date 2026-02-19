Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, την εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ και τη σκανδαλολογία που έχει επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση ως πολιτική τακτική και στη διεκδίκηση μιας νέας αυτοδύναμης θητείας από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η ίδια μιλώντας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στον ΣΚΑΪ, σημείωσε: «Πολλές υποθέσεις με εμπλεκόμενους από το ΠΑΣΟΚ μαζεύτηκαν. Μία, ο συνδικαλιστής κύριος Παναγόπουλος, μία αυτή η υπόθεση εδώ με την κ. Χατζηδάκη. Την άλλη φορά ήταν εμπλεκόμενος ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Προφανώς και τα πρόσωπα αυτά έχουν το τεκμήριο αθωότητας και δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη».

Η ίδια υπογράμμισε πως «όταν κάποιος καλλιεργεί ένα κλίμα τοξικότητας στην κοινωνία, όταν προσπαθεί να ενοχοποιήσει συλλογικά ένα κόμμα, τότε όταν έρχονται υποθέσεις που αφορούν στελέχη σου “λούζεσαι αυτά που έλεγες“, γι’ αυτό πρέπει όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί». Εξήγησε δε ότι «δεν είναι δυνατόν να πιστέψει ο κόσμος, αυτό που η αξιωματική αντιπολίτευση διατείνεται, πως οι υποθέσεις διαφθοράς έχουν συγκεκριμένο χρώμα. Δεν μπορεί για παράδειγμα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι κομματική όπως θέλουν να μας πείσουν, ενώ έχει ήδη φανεί ότι στη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων συμμετείχαν άνθρωποι με διαφορετικές κομματικές προελεύσεις. Πράσινοι, μπλε και κόκκινοι».

Η εκπρόσωπος Τύπου υποστήριξε ότι «η σκανδαλολογία είναι μια αδιέξοδη πολιτική επιλογή. Προφανώς δεν ζούμε σε μια αγγελικά πλασμένη κοινωνία. Ούτε θα καταφέρουμε ποτέ να μηδενίσουμε εντελώς την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Κανείς δεν τα κατάφερε ποτέ» είναι άλλο όμως να αποδίδονται οι ευθύνες σε πραγματικές υποθέσεις και διαφορετικό να ανάγεται οποιαδήποτε υπόθεση διαφθοράς σε σκάνδαλο με κομματικό χρώμα.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε τη σαφή απόφαση της κυβέρνησης «να ξεσκεπάζονται όλες οι υποθέσεις». Σημείωσε πως οι κοινωνίες πάντα παράγουν υποθέσεις διαφθοράς. Αυτές δεν «πλήθυναν τα χρόνια αυτά, σήμερα όμως αποκαλύπτονται όλες. Ξεσκεπάζονται και τιμωρούνται».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην «ανεξαρτησία και ελευθερία των θεσμών ελέγχου, που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά τους» καθώς έτσι επιτυγχάνεται έλεγχος σε οποιαδήποτε υπόθεση και η μέγιστη διαφάνεια.

Σε ερώτημα για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε «για εμάς το αίτημα για αυτοδυναμία, αυτό δηλαδή που ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες, δεν είναι απλά ένας κομματικός στόχος. Είναι μια επιλογή σταθερότητας, είναι δηλαδή ένα εθνικό διακύβευμα». Υπογράμμισε ότι «για αυτό, όταν έρθει η ώρα της επιλογής, οι Έλληνες πολίτες θα τα μετρήσουν όλα αυτά και με σοβαρότητα θα λάβουν την απόφασή τους». Τόνισε δε ότι «η πορεία της χώρας αυτά τα τελευταία χρόνια, η οποία χτίστηκε με τις θυσίες και τους κόπους τους, δεν πρέπει να διακινδυνεύσει».

Κλείνοντας, η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι «εμείς σε αυτούς τους 15 μήνες που απομένουν, θα ολοκληρώσουμε το έργο μας. Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε τον απολογισμό μας, θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας και πιστεύω πως η αυτοδυναμία θα είναι εφικτή».