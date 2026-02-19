Η Wolt προχωρά σε ένα στρατηγικό άνοιγμα προς τη φυσική κατανάλωση, παρουσιάζοντας το Wolt Out, μια νέα λειτουργία που φέρνει τις προσφορές της εφαρμογής μέσα στα καταστήματα. Μέσα από το pilot που ξεκινά σε επιλεγμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει την τοπική εστίαση, να αυξήσει την επισκεψιμότητα συνεργατών και να προσφέρει στους χρήστες έναν άμεσο, απλό τρόπο εξαργύρωσης προνομίων όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού.

Τι είναι το Wolt Out

Το Wolt Out λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο ψηφιακό discovery και στη φυσική επίσκεψη. Οι χρήστες ανακαλύπτουν αποκλειστικές προσφορές σε κοντινά σημεία μέσα από την εφαρμογή και τις εξαργυρώνουν επιτόπου, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν credits που μπορούν να αξιοποιήσουν σε μελλοντικές αγορές. Για τη Wolt, η νέα λειτουργία διευρύνει τον ρόλο της στο οικοσύστημα της εστίασης, μετατρέποντας την εφαρμογή από εργαλείο παραγγελίας σε εργαλείο ενεργοποίησης κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Η αξία για τους συνεργάτες

Για τις επιχειρήσεις, το Wolt Out προσφέρει ένα σύγχρονο κανάλι προσέλκυσης νέων πελατών και ενίσχυσης της επισκεψιμότητας, με λογική που θυμίζει ψηφιακή προώθηση αλλά «κουμπώνει» πάνω στη φυσική εμπειρία. Οι συνεργάτες αποκτούν έναν επιπλέον τρόπο να ενεργοποιούν το κοινό που βρίσκεται ήδη στην περιοχή τους, να δοκιμάζει προϊόντα και να επιστρέφει, μέσα από ανταμοιβές και θεματικές προκλήσεις που ενθαρρύνουν τη συχνότερη παρουσία.

Η αξία για τους χρήστες

Για τους καταναλωτές, η εμπειρία είναι προσανατολισμένη στην ευκολία και την άμεση ανταμοιβή. Η εφαρμογή τους βοηθά να εντοπίζουν γρήγορα διαθέσιμες προσφορές στον χάρτη, να τις αποθηκεύουν και να τις εξαργυρώνουν χωρίς περίπλοκες διαδικασίες, ενώ τα credits λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρο συνέχειας και επανάληψης αγορών.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη για ελάχιστα βήματα. Ο χρήστης μπαίνει στην κατηγορία Wolt Out, εντοπίζει στον χάρτη τα καταστήματα και τις προσφορές τους και αποθηκεύει ό,τι τον ενδιαφέρει. Στο κατάστημα σαρώνει το ειδικό QR code με την ένδειξη Wolt Out, εμφανίζει την προσφορά που έχει αποθηκεύσει, την εξαργυρώνει μπροστά στο προσωπικό και, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πιστώνεται αυτόματα credits για επόμενες αγορές.

Ένας χρήστης που περνά έξω από μια καφετέρια μπορεί να σαρώσει τον QR κωδικό, να δει μια προσφορά όπως «Δωρεάν cookie με καφέ», να την αποθηκεύσει στην εφαρμογή και να την εξαργυρώσει άμεσα στο ταμείο. Παράλληλα, θεματικές προκλήσεις κατευθύνουν τους χρήστες να δοκιμάζουν νέα σημεία, δημιουργώντας ένα πιο «παιχνιδιάρικο» πλαίσιο που στηρίζει τη συνήθεια της επίσκεψης και τη διαρκή αλληλεπίδραση με τα συνεργαζόμενα καταστήματα.