Ένταση αρκετών λεπτών προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης των οδηγών ταξί, όταν η πορεία τους συναντήθηκε στο Σύνταγμα, στο ύψος του ξενοδοχείου Athens Plaza, με ιδιωτικό βαν, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, μεταφέρει κόσμο.

«Μας κλέβετε τη δουλειά» φώναζαν οι οδηγοί-διαδηλωτές, χωρίς να επιτρέπουν στο όχημα να προχωρήσει. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο αποκλιμακώθηκε κι η πορεία προχώρησε προς τη Βουλή.

Πίσω τους, ωστόσο, οι διαδηλωτές άφησαν φυλλάδιο στο μπροστινό παρμπρίζ, με το οποίο ασκούν σκληρή κριτική στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καταγγέλλοντάς τον για αδιαφορία και ψέματα.