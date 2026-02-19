Σε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης (ICE) προχωρά η κυβέρνηση Τραμπ, επιτρέποντας πλέον τη σύλληψη προσφύγων που βρίσκονται σε αναμονή για πράσινη κάρτα. Σύμφωνα με κυβερνητικό υπόμνημα, οι συλλήψεις γίνονται με σκοπό τον “επανέλεγχο” των φακέλων, κίνηση που ερμηνεύεται ως περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απέναντι τόσο στην παράνομη όσο και στη νόμιμη μετανάστευση.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε υπόμνημά του με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου το οποίο υποβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αναφέρει ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να τίθενται υπό κράτηση για να υποβληθούν σε «επιθεώρηση και εξέταση» έναν χρόνο μετά την είσοδό τους στις ΗΠΑ.

«Αυτή η απαίτηση κράτησης και επιθεώρησης διασφαλίζει ότι οι πρόσφυγες υποβάλλονται εκ νέου σε έλεγχο μετά από έναν χρόνο (…) και προάγει τη δημόσια ασφάλεια», επισημαίνει το υπόμνημα.

Με βάση την αμερικανική νομοθεσία, οι πρόσφυγες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν καθεστώς μόνιμης διαμονής έναν χρόνο μετά την πρώτη τους άφιξη στις ΗΠΑ. Το νέο υπόμνημα επιτρέπει στις υπηρεσίες μετανάστευσης να κρατούν πρόσφυγες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανελέγχου.

Η νέα πολιτική αποτελεί αλλαγή σε σχέση με προηγούμενο υπόμνημα του 2010, το οποίο ανέφερε ότι η αποτυχία να λάβει ένας πρόσφυγας καθεστώς μόνιμης διαμονής δεν αποτελεί «βάση» για την απομάκρυνσή του από τη χώρα αλλά ούτε και «κατάλληλη βάση» για τη σύλληψή του.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει, εκτός ωρών εργασίας.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση οργανώσεων προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Ο Σον Βαν Ντάιβερ της AfghanEvac χαρακτήρισε το υπόμνημα «απερίσκεπτη αντιστροφή μιας μακροχρόνιας πολιτικής» και επεσήμανε ότι «καταστρέφει την πίστη των ανθρώπων τους οποίους οι ΗΠΑ δέχθηκαν νόμιμα και τους υποσχέθηκαν προστασία».

Η οργάνωση HIAS εκτίμησε ότι «η κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε χιλιάδες ανθρώπους τους οποίους υποδέχθηκαν οι ΗΠΑ αφού διέφυγαν από βία και διώξεις».

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.