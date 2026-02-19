Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 0-2 από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Champions League, σε ένα ματς όπου o Ζοάο Πινέιρο δεν απέφυγε σοβαρά λάθη.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και με το αποτέλεσμα στο 0-0, υπήρξε μαρκάρισμα του Αλέις Γκαρθία πάνω στον Ποντένσε, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των «Ερυθρόλευκων». Ο Πορτογάλος διαιτητής τιμώρησε τη φάση με κίτρινη κάρτα, ενώ μετά από έλεγχο δεν υπήρξε παρέμβαση από το VAR για πιθανή αναβάθμιση της ποινής, που θα μπορούσε να αποφέρει και την αποβολή.

Στις καθυστερήσεις του α’ μέρους, το γκολ του Ελ Κααμπί ακυρώθηκε έπειτα από υπόδειξη του VAR για οφσάιντ του Ταρέμι, με το διαιτητικό επιτελείο να κρίνει ότι επηρέαζε τη φάση. Στην αντίπερα όχθη, στο δεύτερο τέρμα της Λεβερκούζεν, υπήρξαν διαμαρτυρίες για θέση οφσάιντ του Άντριχ και πιθανή επίδραση στο οπτικό πεδίο του Τζολάκη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει νέα παρέμβαση από το VAR.

Σε αυτά, θα πρέπει να προστεθεί και το χέρι που έκανε ο Κουάνσα, με τον διαιτητή να μην καταλογίζει τίποτα και το VAR να μην επεμβαίνει για να εξεταστεί η φάση και να καταλογιστεί, όπως έπρεπε, το πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Οι συγκεκριμένες φάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης συζήτησης, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως να επηρέασαν τη ροή και την εξέλιξη της αναμέτρησης.