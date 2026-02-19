Ο Κώστας Καραπαπάς μέσα από δύο αναρτήσεις στο Instagram με βίντεο γράφοντας «παράξενοι κανονισμοί», θέλησε να σταθεί σε δύο ιδιαίτερες αποφάσεις από τον διαιτητή Πινέιρο και το VAR.

Ο αντιπρόεδρος των «Ερυθρόλευκων» στάθηκε ιδιαίτερα στη φάση του 63ου λεπτού και στο δεύτερο γκολ της Λεβερκούζεν. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Σικ πήδηξε για την κεφαλιά και νίκησε τον Τζολάκη, ωστόσο όπως τονίζει ο Κώστας Παραπαπάς, ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Άντριχ, φαίνεται να παρεμβαίνει στη φάση επηρεάζοντας τον διεθνή κίπερ.

«Το χάδι στην πλάτη του Ταρέμι από το τόπι ακύρωσε το γκολ μας. Ο αρχηγός της Μπάγερ που είναι ξεκάθαρα οφσάιντ εδώ δεν επηρεάζει τον τερματοφύλακα; Μα είναι ακριβώς στην ευθεία της πορείας», αναφέρει στο πρώτο βίντεο ο Καραπαπάς.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού δημοσίευσε και δεύτερο βίντεο, όπου σε αυτό καταγράφεται το σκληρό μαρκάρισμα του Γκαρσία πάνω στον αστράγαλο του Ποντένσε. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η φάση ήταν για κόκκινη, τόσο από τον Πορτογάλο διαιτητή όσο και μέσω VAR, ωστόσο η απόφαση περιορίστηκε σε κίτρινη κάρτα.