Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σε συναδέλφους της ότι παραμένει επικεντρωμένη στη δουλειά της και ότι θα τους ενημερώσει πρώτα εάν πρόκειται να αποχωρήσει, δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters, σε ένα ιδιωτικό μήνυμα που οι αποδέκτες του το ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι η Λαγκάρντ δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε την Τετάρτη, ότι η Λαγκάρντ σχεδιάζει να αποχωρήσει νωρίτερα από τη θέση της, ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς στη Γαλλία, ώστε να δώσει στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τη δυνατότητα να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.

Αναλυτικά, η Λαγκάρντ έστειλε μήνυμα σε συναδέλφους της, αξιωματούχους χάραξης πολιτικής, αργότερα την ίδια ημέρα για να τους διαβεβαιώσει ότι συνεχίζει να επικεντρώνεται στον ρόλο της στην ΕΚΤ και ότι θα ενημερωθούν από την ίδια, και όχι από τον Τύπο, εάν επιθυμεί να αποχωρήσει, δήλωσαν οι πηγές.

Οι αποδέκτες του μηνύματος δήλωσαν ότι αυτό πιθανόν σημαίνει ότι η Λαγκάρντ δεν θέλει να αποχωρήσει από την ΕΚΤ άμεσα, αν και το μήνυμα δεν κλείνει ξεκάθαρα την πόρτα σε μια τέτοια εξέλιξη.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.