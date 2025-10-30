Βαρύτατες ποινές επέβαλε το δικαστήριο στον οδηγό και τον συνοδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Νέα Κίο, με θύμα μια 39χρονη γυναίκα, μητέρα δύο μικρών παιδιών.

Το τροχαίο είχε συγκλονίσει τη χώρα, καθώς βίντεο από κάμερα βενζινάδικου έδειχνε το όχημα των κατηγορουμένων να εισέρχεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα και να διαλύει το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας.

Ο οδηγός καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη για επικίνδυνη οδήγηση με συνέπεια τον θάνατο, καθώς κινούνταν με ταχύτητα 180 χλμ/ώρα.

Πρωτοφανής θεωρείται και η απόφαση για τον συνοδηγό, ο οποίος κρίθηκε άμεσος συνεργός και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση.

Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός στο τροχαίο στη Νέα Κίο

Σύμφωνα με το Live News, το δικαστήριο έκρινε πως ο συνοδηγός είχε καθοριστικό ρόλο, καθώς το αυτοκίνητο ανήκε στον ίδιο και ήθελε να το πουλήσει στον οδηγό, που δεν είχε καν δίπλωμα, και φέρεται να τον παρότρυνε να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να «δοκιμάσει» το όχημα.

Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της 39χρονης, που μίλησε για τη δικαστική απόφαση αλλά και για τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας:

«Δικαίωση δεν θα υπάρξει ποτέ. Όποια κι αν ήταν η ποινή, δεν απαλύνει τον πόνο μας. Ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω. Μακάρι να μην έτρωγαν ούτε μια μέρα, αρκεί να ήταν εδώ η γυναίκα μου. Οι νόμοι είναι έτσι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Για εμάς, η ποινή είναι χαμηλή».

Ο ίδιος είπε ότι οι δύο κατηγορούμενοι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, υποστηρίζοντας πως ο συνοδηγός δεν είχε υπαιτιότητα, κάτι που ο ίδιος απορρίπτει λέγοντας: «Τώρα ξεκινάμε, έχουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Αυτοί θέλουν να πάνε στο εφετείο τώρα, γιατί λένε, ισχυρίζονται για τον δεύτερο, τον συνοδηγό, ότι δεν είχε υπαιτιότητα».

«Υπαιτιότητα είχε, γιατί το αμάξι ήταν δικό του. Τρέχανε με 180 σε επαρχιακή οδό. Αν δεν υπήρχαν τα βίντεο και οι μαρτυρίες, μπορεί να μην είχε αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο σύζυγος είπε, επίσης: «από την πλευρά της υπεράσπισης της κατηγορίας ο ένας ο συνήγορος μας είπε ότι έπεσε η σύζυγός μου πάνω τους και ότι θα μπορούσε να τους έχει αποφύγει, θα μπορούσε να είχε φρενάρει. Όταν πήγαινε με 180 και σε 2 δευτερόλεπτα είχε εμφανιστεί από το πουθενά τι να προλάβει να αποφύγει;».

Συγκλονίζει ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας: «Ο πρώτος χρόνος ήταν πολύ δύσκολος για εμένα και τα παιδιά μας»

Συγκλονιστικά είναι και τα λόγια του για τα δύο παιδιά του:

«Ο γιος είναι 9, η κόρη 11. Από την πρώτη στιγμή πηγαίνουν σε ψυχολόγους, και θα χρειαστεί να πηγαίνουν για πολλά χρόνια ακόμα. Η απώλεια της μάνας δεν ξεπερνιέται. Ο χρόνος δεν γιατρεύει, κάνει τον πόνο χειρότερο».

Ο δικηγόρος των καταδικασμένων λέει πως η απόφαση είναι αυστηρή και τιμωρητική, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη ασκηθεί έφεση.

Ο σύζυγος, που μεγαλώνει τα παιδιά μόνος του μετά το σοκαριστικό τροχαίο, είπε: η ποινή θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, χωρίς να θέλω να θίξω την έδρα, ήταν άψογη και την ευχαριστούμε, αλλά ίσως πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι. Από την πρώτη μέρα το είπαμε στα παιδιά και μετά από μια εβδομάδα ξεκινήσαμε με ψυχολόγους. Ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, ο ένας γιος είχε άρνηση και επιθετικότητα, τάσεις φυγείς από το σχολείο. Τώρα είμαστε σε καλύτερη μοίρα, αλλά ο χρόνος δυσκολεύει την κατάσταση, δεν την απαλύνει.