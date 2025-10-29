Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η υπόθεση του αιματηρού οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, καθώς οι τρεις ανήλικοι που εμπλέκονται αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ανηλίκων, μαζί με τους γονείς τους, για τις επόμενες νομικές διαδικασίες. Ο ένας εκ των τριών, ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παράβαση του νόμου περί όπλων και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος φέρεται να εντόπισε σε συνομήλικό του το έμβλημα αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος καβγάς μεταξύ των τριών ανηλίκων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ στη διάρκεια της συμπλοκής, ο 17χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον έναν από τους δύο άλλους ανηλίκους. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλέικων για παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν άμεσα, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς τους – ο ένας από κάθε παιδί, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.