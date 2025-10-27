Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από μπαρ στο Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα και ένα ποτό στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Όπως μετέδωσε το mega, το κλαμπ όπου διασκέδαζε η 16χρονη σφραγίστηκε μετά από εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων προχώρησαν στο λουκέτο, κατόπιν σχετικού αιτήματος των Αρχών.

«Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι προτεραιότητα», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι το κατάστημα θα παραμείνει σφραγισμένο για το μέγιστο διάστημα που προβλέπει ο νόμος.

Μιλώντας στην εκπομπή, φίλη της 16χρονης –18 ετών– περιέγραψε τις τελευταίες δραματικές στιγμές:

«Ήταν τα γενέθλιά μας, και των δύο. Ήμασταν στο κλαμπ, και μας είπε “σας αγαπώ”. Ξεκίνησε να φεύγει και όταν γύρισα, δεν… Το τελευταίο που ακούσαμε από το στόμα της ήταν “σας αγαπώ”».

Η ίδια πρόσθεσε πως λίγο πριν αποχωρήσουν, η 16χρονη τις αγκάλιασε και τους είπε: «Σας λατρεύω, σας αγαπώ».

Άλλο ανήλικο άτομο που μίλησε στην εκπομπή ανέφερε ότι «οι ανήλικοι πίνουν γενικά, ακόμα και σε μικρές ηλικίες, και κανείς δεν ρωτά πόσο χρονών είναι».

Η φίλη της 16χρονης επεσήμανε ότι σε κάθε τέτοιου είδους μαγαζί υπάρχουν ανήλικοι. «Μόλις μπήκαμε μέσα», είπε χαριτολογώντας πως «μοιάζει με νηπιαγωγείο», είπε χαρακτηριστικά.