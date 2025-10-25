Με διαδικασίες – εξπρές έβαλε «λουκέτο» στο κλαμπ, στο Γκάζι, που φέρεται ότι διασκέδαζε η 16χρονη λίγο προτού καταρρεύσει ο Δήμος Αθηναίων. Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου συνεδρίασε για το θέμα εκτάκτως σήμερα και αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Δείτε φωτογραφίες από το σφράγισμα του μαγαζιού

*

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» δήλωσε λίγη ώρα νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κατόπιν τούτου, τα αρμόδια συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας μετέβησαν στο Γκάζι και σφράγισαν το κατάστημα με κερί, ενώ τοιχοκόλλησαν την απόφαση σφράγισης.

Δείτε βίντεο από το σφράγισμα