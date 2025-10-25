Ο Χάρης Δούκας σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τόνισε ότι έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο για το κλαμπ στο Γκάζι από το οποίο βγήκε η 16χρονη και μετά από λίγο πέθανε.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».