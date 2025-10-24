«Πρέπει να λυθεί. Εμείς είμαστε εδώ και για τον τελευταίο άνθρωπο. Έχει δίκιο», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναγνωρίζοντας ένα σοβαρό κενό στο δημόσιο σύστημα υγείας που αφορά τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Η παρέμβαση του Υπουργού ήρθε ως απάντηση σε μια συγκεκριμένη καταγγελία για γραφειοκρατικό εμπόδιο που εμποδίζει την πρόληψη.

Το ζήτημα ανέδειξε η περίπτωση μιας τρανς γυναίκας, η οποία, ενώ έχει νομικά κατοχυρώσει το γυναικείο της όνομα στην ταυτότητα, διατηρεί τον προστάτη για ιατρικούς λόγους (ο αδένας δεν αφαιρέθηκε κατά τη φυλομετάβαση). Καθώς έχει ξεπεράσει την ηλικία των 40, κρίνεται απαραίτητο να κάνει προληπτικό έλεγχο.

Ωστόσο, όταν προσπάθησε να κλείσει ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το σύστημα την απέκλεισε. Ο λόγος είναι απλός: η πλατφόρμα αναγνωρίζει το γυναικείο όνομα και θεωρεί ότι η εξέταση προστάτη δεν την αφορά, αγνοώντας την ιδιαίτερη ιατρική της πραγματικότητα.

Την ύπαρξη «κακοποιητικών» γραφειοκρατικών κενών κατήγγειλε η τρανς ηθοποιός και χορογράφος, Μελίνα Νάτσιου, μιλώντας για φαρμακευτικό αποκλεισμό που επηρεάζει την ψυχολογία τους.

«Η Ελλάδα προχωράει, κατοχυρώνει κάποια δικαιώματα στα τρανς άτομα. Βλέπουμε ωστόσο στην καθημερινότητα ότι υπάρχουν κάποιες τρύπες σε αυτούς τους νόμους. Λειτουργούν κακοποιητικά στην ψυχολογία μας», τόνισε.

Η ίδια αντιμετωπίζει ένα ανάλογο πρόβλημα με τη συνταγογράφηση των ορμονών. Ενώ τα αντιανδρογόνα (τεστοστερόνη) συνταγογραφούνται, τα οιστρογόνα – τα οποία λαμβάνονται σε μεγάλη ποσότητα – δεν καλύπτονται από το σύστημα.

Ο αιτιολογικός παραλογισμός είναι ότι τα οιστρογόνα συνταγογραφούνται σε γυναίκες για θέματα μήτρας, την οποία η ίδια δεν φέρει, και επειδή το όνομα στην ταυτότητα είναι ανδρικό (όταν δεν έχει γίνει η αλλαγή), το χάπι δεν γράφεται.

«Τεχνικό θέμα με την ΗΔΙΚΑ»: Άμεση δέσμευση Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενημερώθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό» για την καταγγελία που φιλοξένησε και δεσμεύτηκε για την άμεση επίλυση του τεχνικού αυτού ζητήματος.

«Θα το δω με την ΗΔΙΚΑ και θα ζητήσω να το φτιάξουν, έχει δίκιο. Είναι ένα τεχνικό θέμα με την ΗΔΙΚΑ, θα το κοιτάξω γιατί δεν το είχα υπ’ όψιν μου. Δεν το υποτιμώ. Πρέπει να λυθεί. Εμείς είμαστε εδώ και για τον τελευταίο άνθρωπο. Έχει δίκιο», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.