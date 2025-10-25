Την πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος, που μετά την απολογία του πήρε το δρόμο για τη φυλακή, φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο, μάλιστα, τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Από νωρίς το πρωί, ο ένας μετά τον άλλον οι 12 κατηγορούμενοι που προγραμματίστηκε να απολογηθούν σήμερα περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Μέχρι τώρα, έχουν απολογηθεί, εκτός από τον κατηγορούμενο που προφυλακίστηκε, ακόμη 8 οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται με την πλειονότητα να ισχυρίζεται πως εξαπατήθηκαν.

«Δεν είχαν ούτε τη γνώση ούτε το δόλο» ήταν η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν σημειώνοντας πως από τα στοιχεία δεν προκύπτει ουσιαστική εμπλοκή τους στην υπόθεση. Δύο γυναίκες κατηγορούμενες, μέλη της ίδιας οικογένειας, φέρονται να ισχυρίστηκαν πως έπεσαν θύματα ενός μεσίτη.

«Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη, ο οποίος μας ανέφερε ότι θα νοικιάζαμε νόμιμα τα αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα καλλιεργήσουμε» φέρονται να ισχυρίστηκαν υπογραμμίζοντας ότι «μόλις συνειδητοποιήσαμε τις ψευδείς δηλώσεις κινηθήκαμε νομικά κατά των υπαιτίων».

Ένας ακόμη κατηγορούμενος ο οποίος κατέχει 15 στρέμματα, σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ανέφερε πως τον προσέγγισαν και του πρότειναν να κάνει αίτηση για νέος αγρότης. «Έλαβα λίγο πάνω από 900 ευρώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν» φέρεται να είπε.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα, οπότε και θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή τα πρόσωπα στα οποία οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο.

Μάλιστα, σήμερα έγινε γνωστό πως ο κατηγορούμενος λογιστής αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αρχικά συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ευρήματα των αρχών μετά την κατ’ οίκον έρευνα ήταν τόσο αποκαλυπτικά που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται, πλέον, για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος λογιστής θα κληθεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν στο σπίτι του πανάκριβα αντικείμενα μεταξύ των οποίων επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας, να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξιδιών στο εξωτερικό.