Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των ομήρων, σε συνάντηση που είχε με τους συγγενείς δύο στρατιωτών, οι οποίοι είχαν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και ισραηλινή, και περιλαμβάνονται στους 13 που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη από τη Χαμάς.

«Δεν θα ξεχάσουμε τη ζωή των ομήρων που πέθαναν σε αιχμαλωσία στα χέρια της Χαμάς. Σήμερα συναντήθηκα με τις οικογένειες των Αμερικανών πολιτών Ιτάι Τσεν και Όμερ Νιούτρα. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες παρά μόνο αφού επαναπατριστούν οι σοροί τους, καθώς και όλων των υπολοίπων (ομήρων)», ανέφερε ο Ρούμπιο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

We will not forget the lives of the hostages who died in the captivity of Hamas. Today I met with the families of American citizens Itay Chen and Omer Neutra. We will not rest until their — and all — remains are returned. pic.twitter.com/wdxN9vLXZ8 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2025

«Ευχαριστούμε» απάντησε μέσω της ίδιας πλατφόρμας η κυριότερη ένωση που αγωνίζεται για την επιστροφή των ομήρων. «13 όμηροι πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι τους, 13 οικογένειες χρειάζονται απαντήσεις. Σας παρακαλούμε, μην σταματήσετε, μέχρι να απελευθερωθεί και ο τελευταίος», ανέφερε.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 ο λοχίας Ιτάι Τσεν, 19 ετών, βρισκόταν στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας όταν η Χαμάς και οι σύμμαχοί της εξαπέλυσαν την επίθεσή τους, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2024.

Ο λοχαγός Όμερ Νιούτρα, που εντάχθηκε εθελοντικά στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στα 21 του χρόνια, όταν το άρμα του δέχτηκε επίθεση στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, οι δράστες τον έβγαλαν δια της βίας από το άρμα, μαζί με άλλους τρεις στρατιώτες.