Λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, με ανάρτησή του στα social media ο Ράφα Μπενίτεθ ευχαρίστησε διοίκηση και φιλάθλους και δηλώνει ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα εμπειρία.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/10) την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή και μία μετά έγινε η επίσημη παρουσίασή του, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε πως θα κάνει τα πάντα προκειμένου να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση τίτλων.

Ο Μπενίτεθ θα κάνει το ντεμπούτο του ως προπονητής των «πράσινων» στον αγώνα της Κυριακής (26/10) με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο και στην πρώτη του ανάρτηση μετά την επίσημη παρουσίασή του ανέφερε τα εξής.

«Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό, τον Πρόεδρο, και τους φιλάθλους για το ζεστό καλωσόρισμα στην Αθήνα. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την καινούργια αρχή και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε!».