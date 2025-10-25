Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει αυτή την ώρα τον νέο τεχνικό της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο επικεφαλής της ΠΑΕ, τόνισε ότι σήμερα είναι μία «μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρος στόχος η επιστροφή στην κορυφή. Η σημερινή ημέρα είναι μία επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ, έναν από τους κορυφαίος προπονητές παγκοσμίως. Ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του Παναθηναϊκού (σ.σ. δημιουργείται). Ανακοινώνουμε τον Μπαλντίνι ως σύμβουλο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Η εμπειρία το κύρος και η στρατηγική του σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόντη. Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει υψηλότερα από ποτέ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται έναν κορυφαίο προπονητή με σπάνια εμπειρία. Ο κύριος Μπενίτεθ έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας μας. Είναι ένας ηγέτης».

Από την πλευρά του ο πολύπειρος τεχνικός, στις πρώτες δηλώσεις του, τόνισε ότι ενθουσιάστηκε από την ιδέα του πρότζεκτ, επισημαίνοντας: «Είναι εύκολο να μιλάς για πρότζεκτ. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μία ομάδα με σκέψη και νοοτροπία νικητή. Είμαι κάποιος που ξεκινά και δουλεύει σκληρά από την αρχή. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ που με σκεφτήκατε σαν δυνατότητα να είμαι επικεφαλής αυτού του πρότζεκτ. Βλέπω ανθρώπους που είναι πραγματικοί επαγγελματίες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα μας να μας βοηθήσουν. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με καλούς επαγγελματίες που πρέπει να δουλέψουν μαζί. Δεν ξεκινάμε από το 0, ξεκινάμε ήδη από κάτι υπαρκτό. Πρέπει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που βρισκόταν παλιά. Αναλύουμε την ομάδα, τους παίκτες και βεβαίως έχουμε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Αυτό που είναι βασικό είναι να μπορέσουμε να απολαύσουμε μαζί όλες αυτές τις στιγμές».

Νοοτροπία

Στη συνέχεια ο κ. Μπενίτεθ αναφέρθηκε στη νοοτροπία που φιλοδοξεί να φέρει στην ομάδα: «Αυτό που είναι σημαντικότερο για εμένα είναι η νοοτροπία. Η ομάδα έχει καλούς παίκτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή. Να δημιουργήσουμε μία ένωση με τους φιλάθλους. Ερχόμενοι εδώ το νωρίτερο και φεύγοντας από εδώ το αργότατο, θα δημιουργήσουμε μία καλή νοοτροπία. Το βασικό είναι να έχεις τη νοοτροπία».