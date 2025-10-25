Δεν άντεξε τα τραγικά γεγονότα ο πατέρας της 12χρονης Λόλα και πέθανε, καθώς το παιδί του βρέθηκε βιασμένο, βασανισμένο και τεμαχισμένο μέσα σε μια βαλίτσα, στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε η οικογένεια.

Η σύζυγός του πριν λίγες μέρες καταθέτοντας στη δίκη της 27χρονης δολοφόνου Ντάμπια Μπενκιρέν αποκάλυψε ότι ο πατέρας της μικρής έφυγε από τη ζωή μήνες μετά τη φρικτή δολοφονία που σημειώθηκε το 2022.

«Πέθανε από τη θλίψη», είπε με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της 12χρονης στο δικαστήριο, σύμφωνα με τη Daily Mail, προσθέτοντας ότι «άρχισε να πίνει ξανά και δεν σταμάτησε ποτέ».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόλα επισκέφθηκε το διαμέρισμα της Μπενκιρέν -έμενε στην ίδια πολυκατοικία με το παιδί- και άφησε ένα σημείωμα, στο οποίο εξέφραζε τον πόνο και την αδυναμία του να κατανοήσει «την απανθρωπιά που οδήγησε σε αυτή τη στυγερή δολοφονία». «Ο μπαμπάς σου, θα σε αγαπά για πάντα», κατέληγε το σημείωμα.

Σημειώνεται, ότι η 27χρονη με καταγωγή από την Αλγερία καταδικάστηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου σε «πραγματικά ισόβια», ποινή που απαγορεύεται να μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις στη δίκη

Ηλικίας τότε 24 ετών, σημαδεμένη από μια κάποια κοινωνική ανασφάλεια, ζούσε κατά διαστήματα με την αδελφή της στο Παρίσι. Τη 14η Οκτωβρίου του 2022, παρέσυρε με τη βία τη Λολά, την κόρη των θυρωρών του κτιρίου, στο διαμέρισμά της.

Μέσα σε 97 λεπτά, βίασε, βασάνισε, κατόπιν σκότωσε το παιδί φράσσοντας τις αναπνευστικές οδούς της με κολλητική ταινία.

Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, έχοντας τοποθετήσει το άψυχο σώμα της 12χρονης σε μια μεγάλη βαλίτσα.

Με σοκαριστικές λεπτομέρειες η δολοφόνος περιέγραψε κατά τη δίκη τις τελευταίες στιγμές του μικρού άτυχου κοριτσιού.

«Η Λόλα ήταν το πρώτο άτομο που συνάντησα», είπε αρχικά η κατηγορουμένη στην απολογία της. «Τίποτα δεν ήταν προμελετημένο. Έκανα τα πάντα τυχαία».

Όπως είπε, μόλις είδε το κορίτσι τής ζήτησε να ανέβει στο σπίτι της αδελφής της, για να τη βοηθήσει με μερικές βαλίτσες. Το 12χρονο κορίτσι ανέβηκε και τότε η κατηγορουμένη την ανάγκασε να κάνει ντους για να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Στη συνέχεια, τη σκότωσε με ασφυξία, τυλίγοντας το κεφάλι της με κολλητική ταινία, «για να μην το πει στην οικογένειά της», όπως η ίδια παραδέχτηκε.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω τόσο κακό», είπε, περιγράφοντας ότι έβλεπε το κορίτσι άλλοτε ως «φάντασμα» και άλλοτε ως «πρόβατο που σφάζουν στην Αλγερία». Σχετικά με τους αριθμούς 0 και 1 που έγραψε με βερνίκι στα πόδια του κοριτσιού, εξήγησε: «Στην Αλγερία σταμπάρουμε τα πρόβατα με αριθμούς».

Η Λόλα, σύμφωνα με την κατηγορουμένη, δεν αντέδρασε καθόλου κατά τη διάρκεια των γεγονότων. «Μέχρι το τέλος, δεν έκανε τίποτα», ισχυρίστηκε. Οι ιατροδικαστές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια άμυνας στα χέρια της, πιθανώς επειδή «μπορεί να έχασε τις αισθήσεις της», όταν η Νταμπία Μπενκιρέντ χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο του μπάνιου.