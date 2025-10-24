Τρομακτικές είναι οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης για την υπόθεση δολοφονίας της 12χρονης, Λόλα Νταβιέ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δρόμο του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2022. Στο εδώλιο κάθεται η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ, αλγερινής καταγωγής, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, βασανιστήρια και ανθρωποκτονία με πρωτοφανή αγριότητα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ψυχίατροι τόνισαν ότι η κατηγορούμενη δεν έχει στενοχωρηθεί ή μετανιώσει για τις πράξεις της και πάσχει από «δομική διαστροφή».

Παράλληλα, οι ειδικοί αποκλείουν οποιαδήποτε ψυχιατρική διαταραχή που θα μπορούσε να μειώσει την ποινή της, επισημαίνοντας ότι «η Νταμπία Μπενκιρέντ επέδειξε ψυχρή, μεθοδική συμπεριφορά, έντονη τάση για χειραγώγηση και πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης για το θύμα».

«Έκανα στη Λόλα αυτό που έκαναν σε εμένα»

Με σοκαριστικές λεπτομέρειες η 27χρονη περιέγραψε κατά τη δίκη τις τελευταίες στιγμές του μικρού άτυχου κοριτσιού.

«Η Λόλα ήταν το πρώτο άτομο που συνάντησα», είπε αρχικά η κατηγορουμένη στην απολογία της. «Τίποτα δεν ήταν προμελετημένο. Έκανα τα πάντα τυχαία».

Όπως είπε η 27χρονη, μόλις είδε το κορίτσι τής ζήτησε να ανέβει στο σπίτι της αδελφής της, για να τη βοηθήσει με μερικές βαλίτσες. Το 12χρονο κορίτσι ανέβηκε και τότε η κατηγορουμένη την ανάγκασε να κάνει ντους για να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Στη συνέχεια, τη σκότωσε με ασφυξία, τυλίγοντας το κεφάλι της με κολλητική ταινία, «για να μην το πει στην οικογένειά της», όπως η ίδια παραδέχτηκε.

Η κατηγορουμένη καταφέρθηκε εναντίον του πρώην συντρόφου της, Μουσταφά, για όσα υπέστη στο παρελθόν: σεξουαλική κακοποίηση, ταπείνωση με ατελείωτα βρόμικα μηνύματα και εξαναγκασμό σε σεξουαλικές πράξεις. «Έκανα στη Λόλα αυτό που έκαναν σε εμένα», ισχυρίστηκε. Σύμφωνα με την ίδια, η Λόλα έγινε το εξιλαστήριο θύμα της οργής της για τον Μουσταφά.

«Ήθελα απλώς να κάνω κακό σε εκείνον και εκδικήθηκα τη μικρή. Ήταν πιο αδύναμη από μένα, δεν την επέλεξα, απλώς συνέβη ξαφνικά. Δεν είχα τίποτα εναντίον της».

«Δεν ήταν πια άνθρωπος, αλλά πρόβατο»

Η κατηγορουμένη αναγνώρισε μόνο δύο από τα 38 μαχαιρώματα και κοψίματα με ψαλίδι στην πλάτη του θύματος, όχι όμως το μεγάλο τραύμα στον λαιμό.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω τόσο κακό», είπε, περιγράφοντας ότι έβλεπε το κορίτσι άλλοτε ως «φάντασμα» και άλλοτε ως «πρόβατο που σφάζουν στην Αλγερία». Σχετικά με τους αριθμούς 0 και 1 που έγραψε με βερνίκι στα πόδια του κοριτσιού, εξήγησε: «Στην Αλγερία σταμπάρουμε τα πρόβατα με αριθμούς».

Η Λόλα, σύμφωνα με την κατηγορουμένη, δεν αντέδρασε καθόλου κατά τη διάρκεια των γεγονότων. «Μέχρι το τέλος, δεν έκανε τίποτα», ισχυρίστηκε. Οι ιατροδικαστές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια άμυνας στα χέρια της, πιθανώς επειδή «μπορεί να έχασε τις αισθήσεις της», όταν η Νταμπία Μπενκιρέντ χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο του μπάνιου, όπως μεταδίδει το γαλλικό μέσο Le Dauphine.

Η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ

«Αναζητά αναγνώριση μέσω του εγκλήματος»

Η Νταμπία Μπενκιρέντ δικάζεται από τις 17 Οκτωβρίου για «δολοφονία», «βιασμό» και «πράξεις βασανισμού και βαρβαρότητας» που διαπράχθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2022. Οι ψυχίατροι που την εξέτασαν, χωρίς η ίδια να έχει κανένα ιστορικό εγκληματικό ή ψυχιατρικό, συμφώνησαν ότι η κατηγορούμενη είναι πλήρως υπεύθυνη για τις πράξεις της.

Κατά τις συναντήσεις τους τον Νοέμβριο του 2022, η Νταμπία φάνηκε αρχικά «απρόσιτη, ψυχρή και χωρίς συναισθηματική φόρτιση».

Η ειδικός, Καρίν Ζαν, σημείωσε ότι η κατηγορούμενη φαίνεται να «αναζητά αναγνώριση μέσω του εγκλήματος», ενώ οι απαντήσεις της ήταν συχνά ασαφείς, αντικρουόμενες και είχαν σκοπό να χειραγωγήσουν. Στη συνέχεια, αναδείχτηκε η τάση της για πλήρη κυριαρχία και έλεγχο, μαζί με «ψυχολογικό ναρκισσισμό και έντονη ψυχοπαθητική συμπεριφορά».

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η Μπενκιρέντ δεν παρουσιάζει καμία ψυχιατρική νόσο, όπως ψύχωση, διαταραχή της διάθεσης ή αγχώδη διαταραχή, που θα μπορούσε να μειώσει την ποινική της ευθύνη. Παράλληλα, η κατηγορούμενη εμφανίζεται χωρίς ενσυναίσθηση απέναντι στο θύμα ή την οικογένειά του, ενώ δείχνει μεγαλύτερη ανησυχία για τις δικαστικές συνέπειες των πράξεών της παρά για την ίδια τη δολοφονία, σύμφωνα με το Tf1 Info.

Η ψυχίατρος Λιόβα Γιον και ο δρ Ραφαέλ Γκουρεβίτς, που προχώρησαν σε δική τους διάγνωση αναφορικά με την κατηγορούμενη, επιβεβαίωσαν αυτά που ανακοίνωσαν προηγουμένως οι συνάδελφοί τους: «Η Νταμπία Μπενκιρέντ ήταν πλήρως εναρμονισμένη με την πραγματικότητα, χωρίς κανένα σύμπτωμα ψυχικής διαταραχής και η συμπεριφορά της αντανακλούσε σχεδιασμένη χειραγώγηση και έλεγχο». Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για υψηλό κίνδυνο επανάληψης της βίαιης συμπεριφοράς της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, καθώς αναδεικνύει ότι υπάρχουν άτομα χωρίς εμφανείς ψυχιατρικές διαταραχές που μπορούν να διαπράξουν ακραία εγκλήματα με ψυχρή μεθοδικότητα.