Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η Φώφη Γεννηματά, μετά απο μία άνιση μάχη με τον καρκίνο. Η Φώφη – όπως ζητούσε να την λένε- υπήρξε ένας μαχητής της ζωής, πολεμώντας με αξιοπρέπεια και γενναιότητα τις δυσκολίες της υγείας της, χωρίς βέβαια ποτέ να χάσει το χαμόγελό της. Εφυγε σε ηλικία 56 ετών, ενώ έδωσε την πρώτη προσωπική της μάχη με τον καρκίνο 14 χρόνια μετά τον θάνατο των γονέων της, το 2008, όταν χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω καρκίνου του μαστού. Όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε ηλικία 44 ετών. Όπως είχαν πει και συνεργάτες της ήταν ο άνθρωπος που νοιαζόταν για τον απλό πολίτη.

Η πολιτική διαδρομή της

Την περίοδο 1982–1987 συμμετείχε στη φοιτητική παράταξη ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ. Το 2000, εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής. Παρέμεινε στο αξίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, όπου και ανέλαβε Υπερνομάρχης. Στις εκλογές του Μαΐου του 2012, εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. Παρέμεινε έως τις 19 Μαΐου 2012.

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2015

Στις 15 Ιουνίου του 2015, εξελέγη νέα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 30 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Θανάση Θεοχαρόπουλο και ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου ανακοίνωσαν τον εκλογικό συνδυασμό των δύο κομμάτων υπό τον τίτλο “Δημοκρατική Συμπαράταξη”. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου η Δημοκρατική Συμπαράταξη έλαβε ποσοστό 6,28% και εξέλεξε 17 βουλευτές.

ΚΙΝΑΛ

Τον Ιούλιο του 2017, από το βήμα του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα και κάλεσε να συμμετάσχουν σε αυτό κόμματα και πολιτικές κινήσεις που θα ήθελαν να εκφράσουν τον χώρο της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Επίσης δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη, από τα μέλη και ψηφοφόρους των κομμάτων που θα ενταχθούν στο εγχείρημα, του ηγέτη του νέου πολιτικού φορέα.

Εκτός από το ΠΑΣΟΚ, την συμμετοχή στην πολιτική κίνηση ανακοίνωσαν: Το Ποτάμι, η Δημοκρατική Αριστερά, το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, η Ανανέωση, οι Μεταρρυθμιστές της Αριστεράς οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, η Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης και η Φωνή Δημοκρατίας.

Στις 12 Νοεμβρίου του 2017, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς, στο οποίο έλαβαν μέρος εννέα υποψήφιοι.

Ψήφισαν 211.191 άτομα και έλαβαν: η Φώφη Γεννηματά 73.939 ψήφοι (42,50%), ο Νίκος Ανδρουλάκης 43.735 ψήφοι (25,14%), ο Γιώργος Καμίνης 23.520 ψήφοι (13,52%), ο Σταύρος Θεοδωράκης 17.062 ψήφοι (9,81%), ο Γιάννης Μανιάτης 7.417 ψήφοι (4,26%), ο Γιάννης Ραγκούσης 4.162 ψήφοι (2,39%), ο Κωνσταντίνος Γάτσιος 2.877 ψήφοι (1,65%), ο Απόστολος Πόντας 924 ψήφοι (0,53%) και ο Δημήτρης Τζιώτης 343 ψήφοι (0,20%).

Επειδή κανένας από τους υποψηφίους δεν κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία, στις 19 Νοεμβρίου του 2017 διεξήχθη και δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων στο οποίο συμμετείχαν 156.103 άτομα με την Φώφη Γεννηματά, να αναδεικνύεται επικεφαλής του νέου σχηματισμού με με το 56,75% των ψήφων.

Στις 28 Νοεμβρίου 2017, ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος: «Κίνημα Αλλαγής» και στις 2 Δεκεμβρίου συγκροτήθηκε το εξαμελές Πολιτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους: Φώφη Γεννηματά, Σταύρο Θεοδωράκη, Νίκο Ανδρουλάκη, Γιώργο Καμίνη, Θανάση Θεοχαρόπουλο και τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε έναν δρόμο ενότητας και αυτονομίας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του καθώς σήμερα «συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που “έφυγε” η αείμνηστη πρόεδρος του Κινήματος μας Φώφη Γεννηματά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως «με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας» και επισήμανε τους αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα.

