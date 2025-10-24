Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκλεισε την Τουρκία από το κρίσιμο αμυντικό πρόγραμμα SAFE, μια εξέλιξη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και εκλαμβάνεται ως ισχυρό μήνυμα αποκλεισμού.

Η απόφαση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των σαφών και κατηγορηματικών παρεμβάσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, με τους πρωθυπουργούς Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη να θέτουν αυστηρούς όρους για τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Η ελληνική θέση, όπως διατυπώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν ξεκάθαρη: Όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli (αιτία πολέμου) κατά της Ελλάδας και αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα είναι αδιανόητη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε δηλώσει επί του θέματος: «Όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές Casus Belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μία τέτοια συμμετοχή». Ο ίδιος είχε προσθέσει ότι «ο ένας απαράβατος όρος είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θαλάσσας».

Αυτή η εξέλιξη, η οποία έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα επιδιώκει την ενίσχυση των δεσμών της με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, εκλαμβάνεται ως διπλωματική επιτυχία για την Αθήνα και τη Λευκωσία.

«Βέτο» και «Λόμπι»: Οι αιχμές των τουρκικών ΜΜΕ

Η απόφαση της ΕΕ κυριάρχησε στα τουρκικά ειδησεογραφικά μέσα, με τον τόνο της κριτικής να είναι ιδιαίτερα οξύς και να στρέφεται κατά της συντονισμένης δράσης Ελλάδας–Κύπρου.

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα S özc ü χρησιμοποίησε έναν ιδιαίτερα οργισμένο τίτλο: «Η ‘Νότια Κύπρος’ απέκλεισε την Τουρκία από αμυντικό πρόγραμμα ύψους 150 δισ. ευρώ» . Η εφημερίδα υποστήριξε ότι η Αθήνα και η Λευκωσία «έπεισαν την ΕΕ να μην ανοίξει καμία πόρτα για την Άγκυρα».

χρησιμοποίησε έναν ιδιαίτερα οργισμένο τίτλο: . Η εφημερίδα υποστήριξε ότι η Αθήνα και η Λευκωσία «έπεισαν την ΕΕ να μην ανοίξει καμία πόρτα για την Άγκυρα». Η Cumhuriyet έκανε λόγο για «Βέτο από τους Ελληνοκύπριους» και συνέδεσε ευθέως την αρνητική εξέλιξη με τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

έκανε λόγο για και συνέδεσε ευθέως την αρνητική εξέλιξη με τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Nefes μίλησε ανοιχτά για οργανωμένο σχέδιο, γράφοντας σε αιχμηρό τίτλο: «Δούλεψε το ελληνικό και ελληνοκυπριακό λόμπι – δεν πήραν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE » .

μίλησε ανοιχτά για οργανωμένο σχέδιο, γράφοντας σε αιχμηρό τίτλο: . Τέλος, η T24 επικεντρώθηκε στην ανακοίνωση της Λευκωσίας, παραθέτοντας τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη: «Η ΕΕ υιοθέτησε τη στάση μας έναντι της Τουρκίας».

«Επίσημη αντίδραση (από την Τουρκία) μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, αλλά αυτό στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλεται έντονα η αντίδραση της Αθήνας και λένε χαρακτηριστικά πως το ελληνικό και το ελληνοκυπριακό λόμπι λειτούργησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία δεν έγινε δεκτή στο πρόγραμμα SAFE.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση αντίδραση στην Τουρκία είναι ότι παρόλο που έχει γίνει κάποιο άνοιγμα από την πλευρά του Χακάν Φιντάν προς την Ελλάδα, κυρίως για την αιγιαλίτιδα ζώνη, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουν. Η Ελλάδα διατηρεί τη θέση της κυρίως για την άρση της αιτίας πολέμου που έχει κηρύξει η Τουρκία το 1995, αλλά και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών.» μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.