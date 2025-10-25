Πολλοί πολιτικοί έδωσαν το παρών στη κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ωστόσο σε επίπεδο ηγεσίας απουσίαζαν οι Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αντιθέτως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και άλλοι πολιτικοί πήγαν στη κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού.

Επίσης, μεταξύ άλλων οι πολικοί που βρέθηκαν στη κηδεία ήταν οι Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκη Κεραμέως, Χάρης Δούκας, Κώστας Τσουκαλάς, Άννα Διαμαντοπούλου, Νίνα Κασιμάτη κτλ.