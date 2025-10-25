Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός – Live εικόνα

Οι πόρτες της Μητρόπολης θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 12.00. Τη σορό θα αποχαιρετήσει αρχικά η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου και στη συνέχεια, γύρω στις 12.30, θα εισέλθουν στον ναό περίπου 150 καλλιτέχνες για να του απευθύνουν το ύστατο «χαίρε».

Τη διαχείριση του τελετουργικού έχουν αναλάβει η Περιφέρεια και η οικογένεια. Από τις 12.40 θα αρχίσει η προσέλευση πολιτικών και άλλων επισήμων, ενώ στις 13.00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμος ακολουθία.

Θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι για 5′ έκαστος, από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία υπήρξε στενή φίλη του Σαββόπουλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πλατεία της Μητρόπολης η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα παίξει τραγούδια του μεγάλου δημιουργού, ενώ κατά την έξοδο, περίπου στις 14.20, τη σορό θα ακολουθήσουν δύο αυτοκίνητα με την οικογένεια και πλήθος καλλιτεχνών και πολιτών πεζή μέχρι το Α’ Νεκροταφείο.

Η άφιξη της σορού υπολογίζεται γύρω στις 15.20, όπου η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων θα την υποδεχτεί με μουσικά κομμάτια όπως η «Συννεφούλα» και το «Λαύριο». Κατά την ταφή, η χορωδία της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια του Σαββόπουλου, ενώ οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν όλοι μαζί. Στην αποχώρηση, η Φιλαρμονική του δήμου θα παίξει το εμβληματικό «Ας κρατήσουν οι χοροί».