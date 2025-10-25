Καλλιτέχνες, πολιτικοί και πλήθος κόσμου για το ύστατο χαίρε στον μεγάλο δημιουργό
Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός – Live εικόνα
Με οδύνη αλλά και νοσταλγία για την εποχή που «έντυσε» με τα τραγούδια του, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα, Σάββατο, τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, που έφυγε αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική μας κληρονομιά.
Οι πόρτες της Μητρόπολης θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 12.00. Τη σορό θα αποχαιρετήσει αρχικά η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου και στη συνέχεια, γύρω στις 12.30, θα εισέλθουν στον ναό περίπου 150 καλλιτέχνες για να του απευθύνουν το ύστατο «χαίρε».
Τη διαχείριση του τελετουργικού έχουν αναλάβει η Περιφέρεια και η οικογένεια. Από τις 12.40 θα αρχίσει η προσέλευση πολιτικών και άλλων επισήμων, ενώ στις 13.00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμος ακολουθία.
Θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι για 5′ έκαστος, από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία υπήρξε στενή φίλη του Σαββόπουλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στην πλατεία της Μητρόπολης η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα παίξει τραγούδια του μεγάλου δημιουργού, ενώ κατά την έξοδο, περίπου στις 14.20, τη σορό θα ακολουθήσουν δύο αυτοκίνητα με την οικογένεια και πλήθος καλλιτεχνών και πολιτών πεζή μέχρι το Α’ Νεκροταφείο.
Η άφιξη της σορού υπολογίζεται γύρω στις 15.20, όπου η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων θα την υποδεχτεί με μουσικά κομμάτια όπως η «Συννεφούλα» και το «Λαύριο». Κατά την ταφή, η χορωδία της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια του Σαββόπουλου, ενώ οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν όλοι μαζί. Στην αποχώρηση, η Φιλαρμονική του δήμου θα παίξει το εμβληματικό «Ας κρατήσουν οι χοροί».
Από τις 07.00 θα απαγορεύεται η προσωρινή στάση και η στάθμευση στην οδό Μητροπόλεως, ενώ η Τροχαία έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιο αναλυτικά, ισχύει ήδη από τις 06.00 απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
-
Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
-
Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
-
Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
-
Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-
Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.
Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.