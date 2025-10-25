Ο Ραφαήλ Παγώνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο τένις και το απέδειξε για ακόμη μία φορά καθώς νίκησε με 2-1 τον Μαξ Λόριντσικ από τη Σλοβακία και κατέκτησε και το Junior Masters του Μόντε Κάρλο, πανηγυρίζοντας τον 8ο τίτλο του μέσα στο 2025.

Ο 13χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Νο1 της κατάταξης στην Ευρώπη, έχασε με 6-4 το πρώτο σετ από τον Λόριντσικ, πήρε όμως με το ίδιο σκορ το δεύτερο και έκανε δικό του και το τρίτο, με 6-3, παίρνοντας τη νίκη με 2-1.

Ο αγώνας διήρκεσε 1 ώρα και 55 λεπτά, με τον Παγώνη να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμος και να επικρατεί, ολοκληρώνοντας, έτσι, ιδανικά την τελευταία του χρονιά στο Tennis Europe Tour U14.

Ο 13χρονος Έλληνας τενίστας κατέκτησε 8 τίτλους μέσα στο 2025, το οποίο κλείνει ως Νο1 στην κατάταξη της Ευρώπης.