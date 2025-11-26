Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές λόγω του «δράκου» που επιτίθεται σε γυναίκες στον Άλιμο και έχει σκορπίσει τον φόβο και τον τρόμο.

Ο δράστης σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δώσει τα θύματά του τις εντόπισε στον δρόμο, τις ακολούθησε και επιχείρησε να τις φιλήσει ή να τος αγγίξει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προσπαθήσει ακόμη και να τις ρίξει κάτω.

Σύμφωνα με την τρίτη καταγγελία που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας η γυναίκα που απευθύνθηκε στις Αρχές για το περιστατικό αναφέρει πως ο «δράκος», που έχει επιτεθεί σε γυναίκες στον Άλιμο, εθεάθη στον Πειραιά.

Ειδικότερα, η τρίτη καταγγέλλουσα προχωρούσε στην οδό Χατζηκυριάκου πηγαίνοντας στη δουλειά της και στη συμβολή με την οδό Σπύρου Τρικούπη ένιωσε πως κάποιος την ακολουθούσε.

Η γυναίκα γύρισε και είδε τον άγνωστο άντρα, ο οποίος τη θώπευσε.

Πρόκειται για έναν μελαμψό άνδρα, με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας που έπεσε θύμα στον Πειραιά και όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πρόκειται για έναν μελαμψό άνδρα, με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου, με μαύρα μαλλιά και μάτια, με ύψος 1,65-1,70.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τον δράκο του Αλίμου, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Σοκάρουν οι καταγγελίες

Η αδελφή θύματος του δράκου στον Άλιμο εξήγησε στο Live News ότι η γυναίκα, ενώ πήγαινε στη δουλειά της νωρίς το πρωί, αιφνιδιάστηκε όταν ο άνδρας την πλησίασε, την άγγιξε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα και προσπάθησε να τη φιλήσει. Εκείνη πανικοβλήθηκε, τον έσπρωξε και έτρεξε μέσα στον χώρο εργασίας της, που βρισκόταν ευτυχώς κοντά.

Όπως ανέφερε, μόλις έγινε η καταγγελία στο τμήμα της περιοχής, ενημερώθηκε ότι έχουν συμβεί κι άλλα περιστατικά.

«Με πήρε η αδελφή μου τηλέφωνο γύρω στις 7 παρά και μου είπε ότι της επιτέθηκε ένας, πιθανώς αλλοδαπός. Τη σκούντηξε, γύρισε να δει τι γίνεται και τότε εκείνος την έπιασε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα και τη φίλησε. Φώναξε, τον έσπρωξε και έτρεξε μέσα στη δουλειά. Είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω. Και η δουλειά της είναι τέτοια που βγαίνει πολύ νωρίς το πρωί», δήλωσε χαρακτηριστικά.