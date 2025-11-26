Μια πόλη στη Μαλαισία, που αρχικά σχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει 700.000 κατοίκους, έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές «πόλεις–φαντάσματα» της σύγχρονης εποχής. Το Forest City, μια τεράστια αναπτυξιακή προσπάθεια της κινεζικής εταιρείας Country Garden, ξεκίνησε το 2016 ως μέρος της Πρωτοβουλίας «Belt and Road» με όραμα τη δημιουργία μιας σύγχρονης, πράσινης, τεχνολογικά προηγμένης πόλης.

Το έργο στοίχισε 80 δισεκατομμύρια λίρες και περιλάμβανε φουτουριστικές εγκαταστάσεις, όπως υδάτινο πάρκο, εστιατόρια, μπαρ, καθώς και γήπεδο γκολφ. Ωστόσο, παρά τις υψηλές προσδοκίες, μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μόλις 9.000 κάτοικοι, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.

Μόνο το 15% του έργου έχει ολοκληρωθεί

Οι εργασίες άρχισαν να παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις μετά το 2017, όταν η Κίνα επέβαλε αυστηρότερους κεφαλαιακούς ελέγχους, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την επένδυση Κινέζων αγοραστών. Όπως αναφέρει η LadBible, μέχρι και πέρσι είχε ολοκληρωθεί μόνο το 15% της συνολικής ανάπτυξης.

Η πόλη αποτελείται από τέσσερα τεχνητά νησιά, συνολικής έκτασης 30 τ.χλμ. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Forest City, στόχος ήταν η δημιουργία «μιας έξυπνης και πράσινης φουτουριστικής πόλης που θα συνδυάζει περιβάλλον, τεχνολογία και καινοτομία για να δημιουργήσει ένα ιδανικό οικοσύστημα διαβίωσης και εργασίας».

Παρά το μεγαλόπνοο όραμα, η πραγματικότητα για τους κατοίκους είναι εντελώς διαφορετική.

Κάτοικοι: «Είναι μια ανατριχιαστική πόλη–φάντασμα»

Ο Ναζμί Χανάφια, που μετακόμισε στο Forest City για έξι μήνες και έζησε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου σε έναν από τους πύργους, περιέγραψε την εμπειρία του ως τρομακτική. «Δεν με ένοιαζε ούτε η προκαταβολή ούτε τα χρήματα. Έπρεπε απλώς να φύγω», είπε στο BBC. «Αυτό το μέρος είναι πόλη–φάντασμα. Ανατριχιάζω και μόνο που ξαναβρίσκομαι εδώ».

Παρόμοια είναι και η μαρτυρία της Τζοάν Κορ, μίας ακόμη κατοίκου: «Αυτό το μέρος είναι ανατριχιαστικό. Ακόμα και την ημέρα, όταν ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, ο διάδρομος είναι σκοτεινός».

Inside the 'eerie' £80 billion ghost city built for 700,000 people – but only a fraction moved in https://t.co/hxAFhK9X1y — Daily Mail (@DailyMail) November 25, 2025

Τα μεγαλεπήβολα κτήρια, οι ουρανοξύστες και οι τεράστιοι δημόσιοι χώροι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άδειοι, ενώ η ζωή στην πόλη κυλάει σε ρυθμούς που θυμίζουν εγκαταλελειμμένο σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας. Παρά τις δυσκολίες, η Country Garden δήλωσε στο BBC πως παραμένει «αισιόδοξη» ότι το έργο θα ολοκληρωθεί, παρά τα προβλήματα που το ταλανίζουν εδώ και χρόνια.

Η υπόθεση θυμίζει και άλλα εγκαταλελειμμένα έργα

Η ιστορία του Forest City φέρνει στο νου και άλλους εγκαταλελειμμένους χώρους, όπως το Pleasure Island στο Κλίθορπς του Ηνωμένου Βασιλείου. Το θεματικό πάρκο, που λειτούργησε για 23 χρόνια και ήταν χωρισμένο σε θεματικές περιοχές όπως Africa, Morocco, Old England και White Knuckle Valley, εγκαταλείφθηκε οριστικά το 2016.

Παρά την πώληση των περισσότερων παιχνιδιών το 2018, πολλά κτήρια παραμένουν ακόμη στη θέση τους. Σε μερικά σημεία, οι διάκοσμοι των παλιών παιχνιδιών και οι μηχανές των arcade παραμένουν ανέγγιχτοι, συμβάλλοντας στη στοιχειωμένη εικόνα του χώρου.

Παρά τη μεγάλη οικονομική επένδυση, τις φουτουριστικές υποσχέσεις και την τεράστια έκταση του έργου, το Forest City μοιάζει σήμερα περισσότερο με ένα μεγαλεπήβολο όνειρο που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Οι ελάχιστοι κάτοικοι κάνουν λόγο για σκοτεινούς διαδρόμους, άδειους ουρανοξύστες και μια αίσθηση ερήμωσης που προκαλεί φόβο. Με μόλις το 15% να έχει ολοκληρωθεί και την επενδυτική δραστηριότητα να έχει μειωθεί δραστικά, το μέλλον της πόλης παραμένει θολό, πολύ περισσότερο από την «πράσινη, έξυπνη, τεχνολογική ουτοπία» που υποσχόταν η Country Garden πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Αυτό που κάποτε σχεδιαζόταν ως η πόλη του μέλλοντος, σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αστικής εγκατάλειψης στον κόσμο.