Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 26/11 η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας όπως επίσης και στον Κηφισό.

Πιο έντονα προβλήματα παρατηρούνται στις λεωφόρους Κηφισού και Κηφισίας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται στη Μεσογείων αλλά και στους δρόμους κοντά στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο10΄-15΄ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας και καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

