Σε ένα παιχνίδι πρόκληση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν με 2 βαθμούς σε αυτήν την αγωνιστική και με νίκη αυξάνουν τις ελπίδες τους για να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, πέραν του Πασχαλάκη που έχει υποστεί θλάση στη γάμπα και τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Μπότης.

Αναλυτικά η αποστολή: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι

Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, ταλαιπωρείται από προβλήματα εντός και εκτός γηπέδου. Δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της σεζόν, αφού προέρχεται από τρία διαδοχικά ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν – Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Γκαρθία, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπέλιγκχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ.