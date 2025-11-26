Στην εκπομπή του «Real View» ήταν καλεσμένη η Μαίρη Χατζηπαύλου, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στα καλλιστεία «Miss Universe». H 31χρονη δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της, με την Κατερίνα Καινούργιου να τονίζει ότι «στείλαμε αυτή την κοπέλα και γίναμε τόσο ρεζίλι».

«Το διαχειρίστηκα, αλλά δυσκολεύτηκα. Όντως στενοχωρήθηκα. Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έκανα κάτι κακό, κάτι μεμπτό. Αντιλήφθηκα ότι εφόσον έχω επιλέξει να προβάλλομαι, προφανώς και θα κρίνομαι. Θεωρώ ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα και είχαμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια που δέχομαι είναι από γυναίκες και επειδή ζούμε σε μια σκληρή κοινωνία, καλό θα ήταν να υποστηρίζουμε λίγο περισσότερο η μία την άλλη», σημείωσε η Μαίρη Χατζηπαύλου.

Η Σοφία Μουτίδου τότε πήρε τον λόγο, σημειώνοντας: «Όσον αφορά στο ρεζίλι, γιατί είναι πάρα πολύ προσβλητικό και επώδυνο, αναρωτιέμαι εάν έχουν αναρωτηθεί οι άνθρωποι που εκτίθενται δημόσια, αν μας κάνουν αυτοί ρεζίλι πολλές φορές. Πώς αισθάνεται ο ελληνικός λαός όταν η τηλεόραση είναι γεμάτη από ανθρώπους που εμένα προσωπικά με ρεζιλεύουν, αλλά δεν έχω βγει ποτέ δημόσια να πω ποιος με ρεζιλεύει. Από άποψη αισθητικής, ηθικής, επιπέδου, κοινωνικοπολιτικής μόρφωσης, ψυχικής μόρφωσης, συναισθηματικής τοποθέτησης».

