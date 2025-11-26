Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στη Beogratska Arena του Βελιγραδίου, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του θεσμού και με νίκη θα πιάσει κορυφή στη βαθμολογία.

Οι δύο ερυθρόλευκες ομάδες είναι ισόβαθμες στο 8-4.

Από κει και πέρα, αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός προέρχεται από εντός έδρας νίκη κόντρα στην Παρί με 98-86, ενώ ο Αστέρας ηττήθηκε στη Roig Arena από τη Βαλένθια με 76-73. Και οι δύο μετρούν σημαντικές απουσίες, με τον Ολυμπιακό να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκη, Έβανς και Φαλ.

Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας δε θα έχει στη διάθεσή του τους Κάνααν, Μπολομπόι, Ριβέρο, Κάρτερ, Νταβιντόβατς και Ιζούντου, όμως επανήλθαν στη δράση οι Μονέκε, Νουόρα και Ντεβόντε Γκρέιαμ.