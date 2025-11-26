Ο Ολυμπιακός Κ19 φιλοξενεί σήμερα (26/11, 17:00) την αντίστοιχη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Τρίτης (25/11) και είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στις σπουδαίες εμφανίσεις της, στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης ο Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τους Ισπανούς.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του: Γεωργακόπουλος, Νικολαΐδης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Αβραμούλης, Καρκατσάλης, Τουφάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Σουλανιάκου, Φίλης, Χάμζα, Καλαϊντζίδης, Ρολάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Τζαμαλής, Φράγκος.