Το τρίτο συνεχόμενο Super Categoy στη Βαρκελώνη κατέκτησε ο 13χρονος Ραφαήλ Παγώνης νικώντας με 2-0 σετ τον Φρανσίσκο Σαρντίγια από την Πορτογαλία, φτάνοντας έτσι στους 7 τίτλους μέσα στο 2025.

Ο νεαρός Έλληνας τενίστας είναι το Νο1 της Ευρώπης στην ηλικία του και απέδειξε ξανά το γιατί καθώς έκανε δικό του και το TEC World Cup στη Βαρκελώνη, επικρατώντας του Σαρντίγια.

Με 6-1 και 7-5 ο Παγώνης καθάρισε με 2-0 τον Πορτογάλο, ο οποίος είναι στο Νο11 της κατάταξης, φτάνοντας έτσι στους 7 τίτλους μέσα στο 2025 ενώ κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο τουρνουά σε Super Category έπειτα από αυτά σε Μάια (Πορτογαλία) και Μιλάνο (Ιταλία).

Συνολικά ο 13χρονος τενίστας μετράει 45 νίκες σε 49 αγώνες στη σεζόν σε διοργανώσεις της Tennis Europe, με αποτέλεσμα να είναι στο Νο1 της κατάταξης στην Ευρώπη, έχοντας μεγάλη διαφορά από όσους ακολουθούν.