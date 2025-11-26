Σε μπελάδες βρέθηκε ένας αστυνομικός ο οποίος έσωσε μια γυναίκα από ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο. Ο αστυνομικός καλείται να απολογηθεί, επειδή μίλησε στην τηλεόραση και συγκεκριμένα σε εκπομπή του Mega.

Ο αστυνομικός, στις αρχές Οκτωβρίου κι ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είχε επέμβει για να σώσει μία γυναίκα από τον κακοποιητικό σύζυγό της, τον οποίο είχε προσαγάγει.

Κατά τη διάρκεια επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας, ο αστυνομικός είχε ανέβει στο διαμέρισμα του ζευγαριού και απομάκρυνε τον σύζυγο προτού τον συλλάβουν οι συνάδελφοί του.