Την 4η νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε του Ηρακλή με 82-61 στο Ιβανώφειο.

Από το ξεκίνημα του αγώνα η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήλεγχε τον ρυθμό και με τον Λεκαβίτσιους να δίνει λύσεις στην επίθεση κατάφερε να κλείσει στο +5 (24-19) την πρώτη περίοδο. Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν την απόδοσή τους στη δεύτερη περίοδο και μαζί ανέβασαν και τη διαφορά, καθώς ήταν στο +15 (43-28) στο 18′ και στο +13 (45-32) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ένωση παρέμενε εμφανώς καλύτερη και στο τρίτο δεκάλεπτο και με καλάθι του Αρμς πήγε στο +18 (58-40), με τον Ηρακλή του Γιώργου Σιγάλα να προσπαθεί στη συνέχεια να αντιδράσει και να κάνει σερί 10-0, μειώνοντας σε 50-62 στο 28′. Ως εκεί όμως…

Με τον Λεκαβίτσιους να παίρνει ξανά πρωτοβουλίες, η ΑΕΚ με σερί 6-0 έκανε το σκορ 68-50 και έφτασε εύκολα στη νίκη, την οποία πήρε επικρατώντας με 82-61.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82

Ηρακλής (Γιώργος Σιγάλας): Φάντερμπερκ 2, Ντάρκο-Κέλι, Ράιτ-Φόρμαν 11 (3), Φόστερ 12 (3), Σμιθ 12, Τσιακμάς 1, Μωραΐτης 6 (2), Γουέρ 15, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2, Σύλλας.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 13 (1), Αρμς 7 (1), Σίλβα 8, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 16 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 3 Κουζμίνσκας 4, Χαραλαμπόπουλος 4.