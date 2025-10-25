Μήνυση σε βάρος του Αντρέα Ντιπρέ, ο οποίος είναι δικηγόρος, Youtuber και παραγωγός ερωτικών ταινιών, κατέθεσε ο προπονητής της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Το 2023 ο Ιταλός τεχνικός ήταν στη Γιουβέντους και ο Ντιπρέ σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok, αναφερόμενος στον Ντούσαν Βλάχοβιτς και στην προσωπική του ζωή, είχε αποφασίσει να τηλεφωνήσει στον Αλέγκρι. Δεν ήταν, όμως, αρκετά προσεκτικός και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του τότε προπονητή της Γιούβε είχε αποκαλυφθεί σε όλους.

Έτσι, σε χρόνο-ρεκόρ το τηλέφωνο του Ιταλού προπονητή δέχθηκε αμέτρητες κλήσεις και μηνύματα από φιλάθλους ή μη, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει αριθμό. Από τότε πέρασαν δύο χρόνια και ο Αλέγκρι κάνει ένα νέο ξεκίνημα ως προπονητής της Μίλαν πλέον, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ξέχασε τον Ντιπρέ, στον οποίο έκανε μήνυση.

Ο Youtuber και παραγωγός ερωτικών ταινιών υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει πως ό,τι έγινε ήταν ατύχημα και πως δεν είχε κακή πρόθεση, ο Αλέγκρι όμως δεν άλλαξε γνώμη ενώ και η εισαγγελία του Τορίνο θεωρεί πως υπήρξε ξεκάθαρη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026, με τους δικηγόρους των δύο πλευρών, πάντως, να είναι σε συζητήσεις για πιθανό εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τον προπονητή της Μίλαν να λαμβάνει οικονομική αποζημίωση.