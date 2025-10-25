Δεν την χτύπησε απλά, παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο. Αυτό αποδεικνύει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον 50χρονο που το απόγευμα της Πέμπτης κακοποίησε βάναυσα την σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του στο Κορωπί.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 40χρονης κοπέλας, αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου αφού φέρεται να χτύπησε και ένα από τα παιδιά του.

Ένα ζευγάρι που «έμοιαζε» αγαπημένο. Διάπλατα χαμόγελα στα πρόσωπά τους, φωτογραφίες από διακοπές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φάνταζαν ως η τέλεια οικογένεια, όμως πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού τους, όλα άλλαζαν.

Στις «Εξελίξεις Τώρα» μιλά αποκλειστικά ο πιο κοντινός άνθρωπος του ζευγαριού:

«Την έβλεπαν σαν τη Ρωσίδα της γειτονιάς. Επειδή ήταν από τη Λιθουανία είναι ξένη, δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παντρευτεί. Απλά συζούν, έχουν κάνει τα δύο παιδιά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον πατέρα, αλλά μέχρι εκεί. Τον είχε καταγγείλει, αλλά δε μίλαγε για αυτό».

Ο φίλος του ζευγαριού αποκαλύπτει πως ο 50χρονος παρουσίαζε αντικοινωνική συμπεριφορά και είχε και στο παρελθόν ζητήματα με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

«Ήταν ιδιόρρυθμος. Κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ως προς τα παιδιά. Ότι δεν ήταν τόσο κοντά στα παιδιά του, εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν όπως εκείνος ήθελε. Ένας τύπος ο οποίος φαινόταν να έχει αντικοινωνική συμπεριφορά. Σίγουρα δεν έμοιαζε σαν μια γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της».

Στο δρόμο χαμογελαστός, στο σπίτι κακοποιητικός. Έτσι περιγράφει τον 50χρονο κατηγορούμενο ο οικογενειακός τους φίλος.

«Αυτός σηκώθηκε κι έφυγε από την Ελλάδα, χωρίς καν να κάτσει να το συζητήσει. Δουλεύει στη Λετονία. Νομίζω ότι είναι μια οικογένεια που απλά ζούσε μια μέση ζωή. Ένας άνθρωπος που όταν τον βλέπεις στο δρόμο τον λες καλοβαλμένο».

Είχε γίνει καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού Αξίζει να σημειωθεί πως ο 50χρονος είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πριν από 2 χρόνια, έγινε καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού, ωστόσο, η 40χρνη δεν ήθελε να απαγγελθούν κατηγορίες στον σύντροφό της και δεν ασκήθηκε κάποια ποινική δίωξη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της 40χρονης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι γείτονες δεν γνώριζαν τίποτα.

Είχε χτυπήσει και το ένα παιδί

Την ώρα που ο 50χρονος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις αποτρόπαιες πράξεις του ενώπιον του ανακριτή, η 40χρονη μητέρα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό».

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φαίνεται να χτύπησε το ένα από τα παιδιά του, την ώρα που πιθανώς εκείνο πήγε να προστατέψει τη μητέρα του.

Τα παιδιά της οικογένειας βρίσκονται στο νοσοκομείο «Παίδων» έως ότου αποφασιστεί ποιος θα λάβει την επιμέλειά τους μέχρι η μητέρα τους για να γίνει καλύτερα.