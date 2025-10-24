Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι ,πλέον, ο 50χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί.

Ο 50χρονος λίγο πριν τις 8 το βράδυ οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου , καθώς φέρεται να χτύπησε και ένα από τα παιδιά του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε στον εισαγγελέα χωρίς συνήγορο, παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε , προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η 40χρονη , μητέρα δυο παιδιών , παραμένει διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με κακώσεις στο κεφάλι.

Ο 50χρονος κατηγορούμενος εμφανίζεται να είναι εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία παίζοντας θέατρο .

«Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση» φέρεται να είπε ,ωστόσο , φαίνεται πως δεν έπεισε τους αστυνομικούς καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 4χρονος γιος του που ήταν μπροστά στον άγριο ξυλοδαρμό είπε πως «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».