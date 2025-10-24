Μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον της γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 50χρονο συζυγό της στο Κορωπί, αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε και στο παρελθόν «σκοτεινό» παρελθόν, αφού δεν είναι η πρώτη φορά του θύμα γίνεται αποδέκτης της βίαιης συμπεριφοράς του 50χρονου.

Άνθρωπος που γνωρίζει το ζευγάρι, μιλώντας στο MEGA υποστήριξε ότι και το 2023 η γυναίκα είχε ξυλοκοπηθεί από τον 50χρονο.

«Την είχε κακοποιήσει ξανά και το 2023. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνθρωπο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνέχως οι ίδιες πράξεις.

Στο Λαϊκό είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό. Αυτά για μένα βέβαια ήταν δικαιολογίες γιατί ήξερα ότι τα έκανε αυτός».