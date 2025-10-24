Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος από το Κορωπί που συνελήφθη και κρατείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του.

Ο 50χρονος δεν σεβάστηκε ότι η γυναίκα με καταγωγή από τη Λιθουανία μόλις πριν από μερικούς μήνες είχε φέρει στη ζωή το δεύτερο παιδί τους. Αν και επιχείρησε να κρύψει τι ακριβώς έχει προηγηθεί, οι αστυνομικοί που έφτασαν χθες γύρω στις 16:00 το μεσημέρι στο σπίτι του ζευγαριού στο Κορωπί κατάλαβαν αμέσως τι έχει συμβεί.

Το αφήγημα ότι δήθεν επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε πεσμένη στο έδαφος, αιμόφυρτη και με μώλωπες «έμπαζε» από παντού. Μόλις μάλιστα είδαν ότι υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς ο 50χρονος είχε συλληφθεί και το 2023, κατάλαβαν ακριβώς τι έχει συμβεί.

Ο άγριος ξυλοδαρμός της 40χρονης έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια του μεγαλύτερου παιδιού του ζευγαριού, με τον 4χρονο να λέει στους συμμετέχοντες ότι ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά.

Ο 50χρονος πέρασε το βράδυ στο ΤΔΕΕ Κρωπίας και σήμερα θα βρεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας με τη βαρύτατη δικογραφία που σχηματίστηκε γι’ αυτόν. Η 40χρονη παραμένει διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό.